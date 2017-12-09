Tem’de Çanta Yüklü Kamyon 5 Metrelik Şarampole Uçtu:1 Yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe geçişinde çanta yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerleri aşarak...

TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe geçişinde çanta yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerleri aşarak 5 metrelik şarampole uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, 24.00 sularında TEM Otoyolu Ankara istikameti Kartepe Maşukiye Mahallesi Çınarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aytekin K. İdaresindeki 66 FD 920 plakalı çanta yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere sürtmeye başladı. Bariyerlere sürtüp yavaşlamayan kamyon, bariyerleri aşıp yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Aytekin K. Araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin K. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonra şarampole uçan araç hurdaya dönerken, polis ekipleri kaza ile alakalı inceleme başlattı.