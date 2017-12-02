Tem’de Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: 1 Ölü

TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridinde park halinde olan kamyonun altına hızla giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridinde park halinde olan kamyonun altına hızla giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu, Edirne istikameti, Altınşehir Mevkii'nde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli genç sürücü emniyet şeridinde duran bir kamyonetin altına hızla girdi. Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken TEM'de trafik durma noktasına geldi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre duran trafiği tek şeritli ve iki şeritli olarak akımını sağladı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü ambulans ile morga kaldırılırken, kazanın oluş biçimi ile ilgili soruşturma sürüyor.