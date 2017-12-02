  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 15 °C

Tem’de Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: 1 Ölü

» »
Tem’de Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: 1 Ölü
TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridinde park halinde olan kamyonun altına hızla giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridinde park halinde olan kamyonun altına hızla giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu, Edirne istikameti, Altınşehir Mevkii'nde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli genç sürücü emniyet şeridinde duran bir kamyonetin altına hızla girdi. Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken TEM'de trafik durma noktasına geldi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre duran trafiği tek şeritli ve iki şeritli olarak akımını sağladı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü ambulans ile morga kaldırılırken, kazanın oluş biçimi ile ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nijerya’da İntihar Saldırı: 12 Ölü02 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  • Chp’li Başkana Eski Başkandan Yumruk02 Aralık 2017 Cumartesi 14:58
  • Bodrum’da Fuhuş Operasyonu02 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • Türkiye-iran-ırak Sınırında 4.4 Büyüklüğünde Deprem02 Aralık 2017 Cumartesi 14:43
  • Rize’de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Baba Yaralı, Oğlu Öldü02 Aralık 2017 Cumartesi 14:43
  • Eski Eşini Ve Kızını Öldüren Baba Adliyede02 Aralık 2017 Cumartesi 14:43
  • Akyazı’da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı02 Aralık 2017 Cumartesi 14:38
  • Sınav Alanına Zarar Verdiler02 Aralık 2017 Cumartesi 14:38
  • Rusya’da Tek Katlı Evde Yangın: 7 Ölü02 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
  • Bayrampaşa’da Bir İş Yerinde Yangın Çıktı. Yangın Nedeniyle Yoğun Duman Yükselen Bölgeye Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.02 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti