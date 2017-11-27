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Tem’de Otobüsün Çarptığı Pakistanlı Fabrika İşçisi Öldü

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Tem’de Otobüsün Çarptığı Pakistanlı Fabrika İşçisi Öldü
Esenyurt'ta TEM otoyolunda yolun karşına geçmeye çalışan Pakistanlı fabrika işçisine yolcu otobüsü çarptı.

Esenyurt'ta TEM otoyolunda yolun karşına geçmeye çalışan Pakistanlı fabrika işçisine yolcu otobüsü çarptı. İşçi olay yerinde hayatını kaybederken, bir süre valizleriyle otoyolda yürüyen otobüsteki yolcular başka bir araca alındı.

Kaza, Esenyurt'ta TEM otoyolunda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada gece vardiyasında çalışan Pakistan uyruklu şahıs, yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada otoyolda seyir halinde olan özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsü Pakistanlı işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Valizlerini alan yolcular, bir süre TEM otoyolunda yürüdükten sonra başka bir araca alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Karşıda fabrikada 8 tane Pakistanlı çalışıyor. 7'si karşıya geçebilmiş ama bir tanesi otobüsün önünde kalmış. Diğerleri de polislerden korktukları için kaçmışlar. Az önce kardeşi geldi buraya, ağladı" dedi.

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