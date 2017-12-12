Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi arasında imzalanan danışmanlık ve eğitim protokolü kapsamında, "Temel...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi arasında imzalanan danışmanlık ve eğitim protokolü kapsamında, "Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi" programı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ'ın 11 ilçe belediyesinin personelleri katıldı.

Eğitim programı kapsamında, Tekirdağ'da gerçekleşebilecek muhtemel afetler öncesinde alınabilecek tedbirleri, afetler esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususları vatandaşlara ve personellere hatırlatmak, afetler konusunda toplumsal farkındalığı artırmak adına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve 11 ilçenin belediye personellerine, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi öğretim görevlileri Seyhun Püskülcü, Doç. Dr. Gülüm Birgören Tanırcan ve Jeofizik Mühendisi Alev Berberoğlu tarafından Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi verildi.

Eğitime katılan belediye personelleri, eğitmen olmaya hak kazandı.