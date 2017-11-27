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Temiz bir çevreye sizde destek verin !

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Temiz bir çevreye sizde destek verin !
Tekkeköy Belediyesi ile Tekkeköy ilk – ortaokulu ilçede çevre ve temizlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilerle birlikte pankartlar eşliğinde yürüyüş düzenledi. Öğrenciler 'Temiz bir çevreye sizde destek verin' çağrısı yaptı.

İlçe merkezinde renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte öğrenciler cadde üzerindeki vatandaşlara ve işyerlerine kendi hazırladıkları el broşürlerini dağıtarak herkesi temizlik konusunda duyarlı olmaya davet ettiler. Tekkeköy merkez ana cadde başında başlayan etkinlik ilçe meydanında öğrencilerin “amcalar, teyzeler yerlere çöp atıyorsak çöp kutuları neden var?  Temiz bir Tekkeköy istiyoruz. Çöpler çöp kutusuna. Geri dönüşüm çevre dostudur” sloganları ile hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

HERKES KAMPANYAYA DESTEK VERMELİ 
İlçede belediye olarak geri dönüşüm, temizlik ile çevre konularında birçok proje ve etkinliğe imza attıklarına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “ Bugün burada Tekkeköy İlk – Ortaokulumuz ile birlikte düzenlediğimiz etkinlik ile vatandaşlarımızı temizlik ve geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaya davet ederek farkındalık oluşturduk. Okul müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize böyle hassas ve herkesi ilgilendiren bir konuda duyarlı olup diğer insanları da duyarlı olmaya davet eden bir farkındalık çalışması yaptıkları için teşekkür ediyorum "dedi.  Feride İÇKİLLİ 

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