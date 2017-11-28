Temizlik Bilinçlendirmesi Ve Çöp Poşeti Dağıtımı Devam Ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi ve Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan çöp poşeti dağıtımı...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi ve Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan çöp poşeti dağıtımı ve temizlik bilinçlendirmesine devam ediliyor.

Pazar tezgahlarının toplanması sonrası oluşan çevre kirliliğinin önüne geçmek için harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada tek tek tüm pazarcılara bilgilendirme yapılıp çöp poşeti verildi.

Pazar esnafı uygulamadan memnun

Süleymanpaşa Belediyesi'nin uygulamasının çevre açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren pazar esnafı uygulamayı memnuniyetle karşılarken dağıtılan çöp poşetlerine hemen kullanmaya başlayarak çevre temizliğine katkıda bulundu.