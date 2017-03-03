Temizlik Çalışmaları Çevre Yollarından Başladı

Düzce Belediyesi kış döneminde tuzlama ve kar küreme yapılan ana arterler üzerinde detaylı temizlik çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi kış döneminde tuzlama ve kar küreme yapılan ana arterler üzerinde detaylı temizlik çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kış aylarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılan ana arterler üzerinde inceleme yaptı. Kar yağışı müdahaleleri sonucu özellikle tuzlama çalışmaları nedeniyle kalıntıların kaldığı deforme olan yollar üzerinde kalıntı temizleme çalışmalarına başladı. Detaylı bir biçimde yapılan temizlik çalışmaları hem sürücülerin can güvenliği hem de yol yapısının bozulmasını engellemek açısından büyük önem taşıyor. D-655 Akçakoca Yolu üzerinde başlatılan çalışmalar belirlenen program kapsamında ana yolların yanı sıra şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda da yapılması planlanıyor.