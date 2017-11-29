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Temizlik İçin Çıktığı Camdan Düşerek Öldü

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Temizlik İçin Çıktığı Camdan Düşerek Öldü
İstanbul Bahçelievler'de mutfağın camını silen kadın, 4'üncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Bahçelievler'de mutfağın camını silen kadın, 4'üncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler'de sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeliha isminde bir kadın, çocukları uyurken 4'üncü katta bulunan evinin camlarını temizlemeye başladı. Cama çıkan talihsiz kadın belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü. Bir süre kimsenin düştüğünü fark etmediği kadın, yoldan geçen iki kişinin sokakta esnaf olan Şevket Erşahin'e söylemesi ile bulundu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Erşahin durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Olayın görgü tanığı Şevket Erşahin "Sabah ben dükkanı açtım. İki tane kadın geldi bana yan tarafta bir kadının düştüğünü söyledi. Ben geldim hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdim" dedi.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kadının nasıl düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

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