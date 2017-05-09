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Temizlik İşçisi, Bulduğu Telefonu Sahibine Teslim Etti

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Temizlik İşçisi, Bulduğu Telefonu Sahibine Teslim Etti
Balıkesir'de piyasa değeri 2 bin TL olan cep telefonunu satın aldıktan 24 saat sonra yolda düşüren genç, tam telefondan ümidini kesmişti ki, Altıeylül...

Balıkesir'de piyasa değeri 2 bin TL olan cep telefonunu satın aldıktan 24 saat sonra yolda düşüren genç, tam telefondan ümidini kesmişti ki, Altıeylül Belediyesi'nin telefonu ile şaşkına döndü. Belediye temizlik işçisinin bulduğu cep telefonu sahibine teslim edildi.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Mustafa Ballı, Altıeylül Mahallesi Çiğdem Sokak'ta görevine devam ederken yerde cep telefonu buldu. Yeni alındığı için üzerindeki jelatinleri dahi duran telefonu belediyeye teslim eden Mustafa Ballı, vatandaşlık örneği sergiledi. Altıeylül Belediyesi yetkilileri, son aramalardan yola çıkarak telefonun sahibi olan Hüseyin Çoban'a ulaştı. Bir markette çalışan Hüseyin Çoban, telefonu 60 TL taksitle aldığını söylerken, temizlik çalışanı Mustafa Ballı telefonu sahibine iade etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Örnek davranışı için personeline teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Temizlik İşçisi, Bulduğu Telefonu Sahibine Teslim Etti

Temizlik İşçisi, Bulduğu Telefonu Sahibine Teslim Etti

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