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Temizlik Kampanyasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

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Temizlik Kampanyasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde temizlik kampanyasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere tablet verildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde temizlik kampanyasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere tablet verildi.

Kaymakamlık başkanlığında, belediye ve milli eğitim müdürlüğü işbirliğiyle çevre bilinci ve toplumsal farkındalık projesi kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi. İlk orta ve liseler düzeyindeki yarışmalarda ilk üç dereceye giren 9 öğrenciye belediye başkanlığı makamında tablet hediye edildi.

Törende, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tünek öğrencilerin hediyelerini verildi.

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