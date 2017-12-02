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Tempomuzu yükselteceğiz

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Tempomuzu yükselteceğiz
AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, "15 yılda da 2 kat ve daha fazlasını elde edeceğimiz bir hizmet sistemiyle ülkemizi dünya da hak ettiği noktalara hep birlikte taşımanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Teşkilat çalışmaları kapsamında ilçe kongrelerinin hazırlıklarını yapmak üzere Koordinatörü olduğu Antalya'da bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, dün gerçekleştirilen Alanya ve Gazipaşa İlçe Kongrelerine katıldı. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, koordinatörü olduğu Antalya ilinin Alanya ve Gazipaşa ilçe kongrelerine katılarak divan başkanlığı görevini yaptı. 

Milletvekili Köktaş "AK Parti iktidarları ile birlikte ülkemiz çok büyük bir dönüşüm ve gelişim kaydetti. Gelecek yıllara, genç nesillere yeni bir Türkiye'yi teslim etmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda yaptığı başarılı hizmetler ve yatırımlarla Türkiye çağ atladı. Bu başarıların mimarı milletin duasını ve desteğini alan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarıdır. İnşallah bundan sonraki süreçte de, 2019'da başlayacak yeni yönetim tarzıyla birlikte geçmiş 15 yılda yakaladığımız sürecin, önümüzdeki 15 yılda da 2 kat ve daha fazlasını elde edeceğimiz bir hizmet sistemiyle ülkemizi dünya da hak ettiği noktalara hep birlikte taşımanın gayreti içinde olacağız" dedi. Yalçın KARATAŞ

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