Tenis Turnuvası Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen 2017 Bay-Bayan Büyükler Kış Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona ererken turnuvada dereceye...

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen 2017 Bay-Bayan Büyükler Kış Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona ererken turnuvada dereceye girenlere plaket ve ödülleri verildi.

Türkiye Tenis Federasyonu ve Malatya Tenis ve Dağcılık Kulübü işbirliğinde düzenlenen ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün desteklediği turnuva, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ana Sponsorluğunda düzenlendi. Tenisçilerin ücretsiz olarak katıldığı ve 1 hafta süren turnuvaya erkekler kategorisinde 45, bayanlar kategorisinde 18 sporcu katılırken karşılaşmalar sonucunda Erkekler kategorisinde Turgay Altıkulaç birinci, Bahattin Sayın da ikinci, Bayanlar kategorisinde ise Subye Sayın birinci, Hacer İtmiş de ikincilik derecesi elde etti.

Sporcular, turnuvanın düzenlenmesinden dolayı emeği geçenlere ve desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ifade etti.