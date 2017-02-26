  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Tenis Turnuvası Tamamlandı

» »
Tenis Turnuvası Tamamlandı
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen 2017 Bay-Bayan Büyükler Kış Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona ererken turnuvada dereceye...

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen 2017 Bay-Bayan Büyükler Kış Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona ererken turnuvada dereceye girenlere plaket ve ödülleri verildi.

Türkiye Tenis Federasyonu ve Malatya Tenis ve Dağcılık Kulübü işbirliğinde düzenlenen ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün desteklediği turnuva, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ana Sponsorluğunda düzenlendi. Tenisçilerin ücretsiz olarak katıldığı ve 1 hafta süren turnuvaya erkekler kategorisinde 45, bayanlar kategorisinde 18 sporcu katılırken karşılaşmalar sonucunda Erkekler kategorisinde Turgay Altıkulaç birinci, Bahattin Sayın da ikinci, Bayanlar kategorisinde ise Subye Sayın birinci, Hacer İtmiş de ikincilik derecesi elde etti.

Sporcular, turnuvanın düzenlenmesinden dolayı emeği geçenlere ve desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ifade etti.

Tenis Turnuvası Tamamlandı

Tenis Turnuvası Tamamlandı

Tenis Turnuvası Tamamlandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1960 Silopispor 3’üncü Sıraya Yerleşti26 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Muğlaspor: 2 12bingöl: 026 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Ayso Akreditasyon Sertifikası İle 5 Yıldız Kapsamına Girmeye Hak Kazandı26 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Bozdoğan’da Deve Güreşlerini 15 Bin Kişi İzledi26 Şubat 2017 Pazar 15:58
  • Tosya’da 300 Öğrenci Futbol Seçmelerine Katıldı26 Şubat 2017 Pazar 15:58
  • 10. Kez Başkanlığa Seçildi, Rekor Kırdı26 Şubat 2017 Pazar 15:53
  • İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasının Temeline İlk Kazma Vuruldu26 Şubat 2017 Pazar 15:53
  • Çeşme’den Türkü Aktı26 Şubat 2017 Pazar 15:53
  • Öner: “Hocalı Hep Kanayan Yaramız Olacak”26 Şubat 2017 Pazar 15:48
  • Karaköprü Belediyespor : 1 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor : 126 Şubat 2017 Pazar 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti