Teog Deneme Sınavında ’Altunhisar’ Sorusu Çıktı

Türkiye genelinde yapılan ikinci TEOG deneme sınavında Niğde'nin Altunhisar ilçesinin adı matematik sorusunda çıktı.

Türkiye genelinde yapılan ikinci TEOG deneme sınavında Niğde'nin Altunhisar ilçesinin adı matematik sorusunda çıktı. Sorunun Altunhisar İmam Hatip Ortaokulunda halen müdür vekilliği yapan Matematik öğretmeni Ömer Sayın tarafından hazırlanıp gönderildiği öğrenildi.

Matematik öğretmeni Ömer Sayın tarafından yazılan soru komisyonca kabul edilip Türkiye genelinde yapılan 2. deneme sınavında soruldu.

Soru ise şöyle; "ALTUNHİSAR kelimesinin harfleri arasından seçilen bir harfin ünlü harf olma olasılığının 2/5 (iki bölü beş) olma olasılığı kaçtır.'