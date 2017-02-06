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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Belde Evlerinde Kadınlarla Bir Araya Geldi

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Belde Evlerinde Kadınlarla Bir Araya Geldi
Eskişehir Çamlıca ve Tombakzade Belde Evleri'nde kadınlarla bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhuriyet kazanımlarını kaybetmemek...

Eskişehir Çamlıca ve Tombakzade Belde Evleri'nde kadınlarla bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhuriyet kazanımlarını kaybetmemek gerektiğini söyledi.

İlk olarak Çamlıca Belde Evi, daha sonra Tombakzade Belde Evi'nde kadınlarla buluşan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin projelerinden bahsetti ve toplantıya katılan kadınların istek ve önerilerini dinledi. Toplantılara Tepebaşı Meclis Üyesi Abdullah Sargın ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı da katıldı. Kadınlara hitaben konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Herkesin özgürce yaşaması çok önemlidir. Eskişehir farklı bir il haline geldi. Daha olumlu bir yaşantı var. Herkes dilediği gibi özgür bir şekilde yaşayabiliyor. Bu düzenin sağlanabilmesi için Çanakkale destanı yazıldı, arkasından Kurtuluş Savaşı destanı yazıldı. Önemli olan bu kazanımları kaybetmemek" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız belde evlerinde sosyalleşiyor"

Belde evlerinin 2001 yılında hizmete girdiğini hatırlatan Başkan Ataç şunları söyledi;

"İlk belde evini de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açtık. Belde evini açarken içine bir de aşevi açtık. Oradaki bazı vatandaşlarımızın ihtiyacı vardı. Aşevine gelen vatandaşlar, belde evine girip neler oluyor burada diye merak ettiler. Belde evine giren de çıkmadı. Amaç da buydu zaten. O zaman bilgisayar yok denecek kadar azdı. Bilgisayar kursu açtık el sanatları kursu açtık. Belde evine gelince sosyal olacaksınız, aktif olacaksınız ve evinize mutlu bir şekilde gideceksiniz. Kültür turlarımız var. Gitmeyenler lütfen yazılsınlar lütfen gitsinler. Çünkü benim isteğim Çanakkale'yi görmeyen kalmasın. Kendi gözlerinizle oraları görmeniz çok önemli. Konya'ya Ankara'ya Anıtkabir'e gidelim. Parlamentoya gidelim, görelim. Bugün Tepebaşı bu durumdaysa bu karşılıklı görüşmekten, birbirimizi anlamaktan dolayıdır. Siz bize destek verdiniz, bizler başınızı eğdirmedik. Bakın şimdi 30 tane belde evimiz var. 30 tane belde evinin içinde çalışan personelimiz var. Geçen gün arkadaşlarımız 2009'dan beri yaptığımız işleri sıraladılar. Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Su Sporları Merkezi, spor sahaları. 1999'da göreve geldiğimizde bir tane bile halı saha yoktu. Bir karış spor sahası yoktu. Ama bugün belki son yıllarda açtığımız belki 10-12 halı sahamız var. Çocuklarınızla müracaat edin, çocuklarınız yüzme öğrensin. Amerikalı profesör misafirlerimiz vardı bu merkezimizi gördüler ve hayran kaldılar. "Amerika'da böyle merkezler yok" dediler"

"Yılda 10 bin çocuk hizmet alıyor"

Tepebaşı Belediyesi'nin kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Başkan Ataç, "Benim tek ihtiyacım halkım. Onlara, çocuklara hizmet edebileyim. Senede 10 bin çocuk hizmet alıyor. Bugün belde evlerinde bin kadın spor yapıyor. Başka şehirlerde bunu söylediğimde bana inanmıyorlar. Alzheimer Merkezi'ni açtık. Türkiye'de eşi benzeri yok. Bebekten en büyüğüne kadar hizmet etmek için Tepebaşı Belediyesi var. Bugün evde bakım servisindeki arkadaşlarımız bölgedeki ihtiyacı olan bütün aileleri biliyorlar. Yardıma muhtaç olan herkese de el uzatılıyor." şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Belde Evlerinde Kadınlarla Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Belde Evlerinde Kadınlarla Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Belde Evlerinde Kadınlarla Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Belde Evlerinde Kadınlarla Bir Araya Geldi

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