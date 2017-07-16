Tepebaşı Belediyesi, Üreticinin Yanında

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, yeni dönemde Cumhuriyet Mahallesi Hal Binasından bölge çiftçilerinin daha verimli faydalanabilmesi...

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, yeni dönemde Cumhuriyet Mahallesi Hal Binasından bölge çiftçilerinin daha verimli faydalanabilmesi için ilk adımı attı.

Konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıda, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Cumhuriyet Mahallesi, Gökdere Mahallesi, Hasanbey Mahallesi muhtarları ve Cumhuriyet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Yıldırım Çiftliği Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Kooperatifi başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan, İl Özel İdaresine bağlı olan ve değişen kanunla Tepebaşı Belediyesine devredilen Cumhuriyet Hal Binasının yeni dönemde en verimli şekilde kullanılması için çalışmalara başlandı. Yıldırım Çiftliği Kıraathanesinde gerçekleşen buluşmada, Cumhuriyet Mahallesi Hal Binasının kullanımı konusu masaya yatırıldı. Hal binasının, bölge çiftçilerinin başta domates olmak üzere ürettiği ürünlerin sevkıyatı ve pazarlanması noktasında oldukça önemli olduğuna dikkat çekildi. Cumhuriyet, Gökdere, Hasanbey ve Fevzi Çakmak Mahallerinin tam orta noktasında bulunan hal binasında, bölge çiftçilerinin ürettiği yıllık ortalama 100 bin ton domatesin iç pazara sevkıyatının gerçekleştiği belirtildi. Hal, bölgeye gelen ziraat tüccarları ve müstahsillerin buluştuğu nokta olması yönüyle de önem taşıdığı bildirildi.

Konu hakkında üretici temsilcilerine ve mahalle muhtarlarına hitap eden Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş da, Eskişehir tarımı açısından büyük önem taşıyan tesisten, bölge üreticilerinin daha iyi faydalanabilmeleri için belediye olarak gerekenin yapılacağını vurguladı. Binanın ortak kullanıma açık olduğunu ifade eden Savaş, hal binasının bakım ve onarımının Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılacağını ifade etti. Öte yandan ilerleyen günlerde Cumhuriyet Mahallesi Hal Binasının ortak kullanımını koordine etmek üzere gönüllülük esasına dayalı bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulacak komisyonda ise her iki kooperatif ile Cumhuriyet, Gökdere, Hasanbey Mahallelerinden ve Yıldırım Çiftliğinden 2'şer temsilci yer alacak.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş toplantıda son olarak, Tepebaşı Belediyesinin her zaman bölge üreticilerinin yanında olduklarını vurguladı. Üreticiler ve mahalle muhtarları da Tepebaşı Belediyesine desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.