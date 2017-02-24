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Tepebaşı Belediyesi Ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinden ’Fidel Sonrası Küba’ Söyleşisi

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Tepebaşı Belediyesi Ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinden ’Fidel Sonrası Küba’ Söyleşisi
Tepebaşı Belediyesi ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "Fidel Sonrası Küba" konulu söyleşi, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat...

Tepebaşı Belediyesi ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "Fidel Sonrası Küba" konulu söyleşi, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci salonunda gerçekleşti.

Söyleşiye Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals konuşmacı olarak katıldı. Söyleşi öncesi Küba Devrimi ile ilgili kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

"Havana'da bulunan Atatürk heykelinden onur ve gurur duyuyoruz. Küba'yı değiştirirsek Atatürk'ün fikirlerine göre değiştireceğiz" şeklinde konuşan Büyükelçi Casals, Fidel Castro'nun gerçekleştirdiği Küba Devrimi ve ekonomisi ile bilgiler verdi.

Che ve Fidel Castro'nun Atatürk'ün kitaplarını okuduklarını ve Atatürk'ün hayatından örnekler aldıklarını belirten Büyükelçi Alberto Gonzalez Casals, "Fidel Castro uzun yıllar yaşadı 90 yaşında kaybettik. Dünya liderlerine baktığımızda erken kaybettik. Castro'nun hayatı savaşmakla geçti mücadele etmekle geçti. Fidel sürekli direndi. Amerika Birleşik Devletleri devrimden sonra uzun bir süre Küba'ya karşı mücadele verdi. Bunun diğer bir adı da ambargoydu. Amerika 600 sefer Fidel Castro'yu öldürmeye kalktı ama yapamadı. 600 sefer bir suikasta uğramış bir kişinin 90 sene yaşaması çok önemli. Düşünüyorlardı ki Fidel Castro'nun ölümünden sonra Küba Devrimi son bulacak veya kaybolacak, etkilerini yitirecek. Fidel bize nasıl devrim yapılacağını, nasıl geliştirileceğini, nasıl mücadele edilebileceğini aynı zamanda gösterdi. Herkesin merak ettiği soru Fidel Castro'dan sonra devrim bitecek mi? Devrim bizim kalbimizdedir. İnanıyoruz ve devam ettireceğiz. Fidel'in fikirlerine göre çalışıyoruz. Che'nin fikirleri ve amaçları doğrultusunda kendimizi değiştireceğiz ve yola devam edeceğiz. Küba değişirse Jose Marti'nin fikirleri doğrultusunda değişecektir. Küba'nın değiştiğini görsek de Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerine göre Küba'yı değiştirteceğiz. Küba devrimindeki kahramanlar Che ve Fidel Castro, Atatürk'ün kitaplarını okumuştur ve Atatürk'ün hayatından örnekler almışlardır. Atatürk'ün ilk heykelinin Amerika kıtasında başkentimiz Havana'da dikilmiştir. Bu heykel ilk dikildiği için onur ve gurur duyuyoruz. Kübalılar Atatürk'ün hayatını ve Türkiye'deki halkın mücadelesini Fidel Castro sayesinde biliyor. Ambargo Küba'ya karşı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonrası Tepebaşı Belediyesi Dışişler Müdürü Serkan Şengül, Fidel Castro'nun kolaj çalışması olan resmini Büyükelçi Casals'a hediye etti.

Tepebaşı Belediyesi Ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinden ’Fidel Sonrası Küba’ Söyleşisi

Tepebaşı Belediyesi Ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinden ’Fidel Sonrası Küba’ Söyleşisi

Tepebaşı Belediyesi Ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinden ’Fidel Sonrası Küba’ Söyleşisi

Tepebaşı Belediyesi Ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinden ’Fidel Sonrası Küba’ Söyleşisi

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