Tepebaşı Mhp’de Yeni Atamalar Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Esentepe ve Sütlüce mahallelerinin temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Esentepe ve Sütlüce mahallelerinin temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi.

Atama kapsamında yapılan etkinliğe, MHP Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Kadriye Alkan, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Eyüp Yılmaz, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Deniz Durak, ve bir çok üye katıldı. Programda konuşan Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, güçlü bir Tepebaşı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Her mahallenin güçlü bir temsilci ile yönetilmesi için yeni temsilciler atadıklarını belirten Yüceses, "Teşkilatlanma da mahallerin önemi çok büyük. Bizler mahalle temsilcilerimizin bu davaya sahip çıkacak kişiler olmasını istiyoruz. Yaptığımız atamalarda da buna dikkat çekiyoruz. Yeni temsilcilerimizle bu mahallerde daha da güçlendik. Hepsine şimdiden iyi çalışmalar diliyorum" dedi.