  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

Tepebaşı Mhp’de Yeni Atamalar Yapıldı

» »
Tepebaşı Mhp’de Yeni Atamalar Yapıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Esentepe ve Sütlüce mahallelerinin temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Esentepe ve Sütlüce mahallelerinin temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi.

Atama kapsamında yapılan etkinliğe, MHP Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Kadriye Alkan, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Eyüp Yılmaz, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Deniz Durak, ve bir çok üye katıldı. Programda konuşan Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, güçlü bir Tepebaşı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Her mahallenin güçlü bir temsilci ile yönetilmesi için yeni temsilciler atadıklarını belirten Yüceses, "Teşkilatlanma da mahallerin önemi çok büyük. Bizler mahalle temsilcilerimizin bu davaya sahip çıkacak kişiler olmasını istiyoruz. Yaptığımız atamalarda da buna dikkat çekiyoruz. Yeni temsilcilerimizle bu mahallerde daha da güçlendik. Hepsine şimdiden iyi çalışmalar diliyorum" dedi.

Tepebaşı Mhp’de Yeni Atamalar Yapıldı

Tepebaşı Mhp’de Yeni Atamalar Yapıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit’te Her Ay 150 Ton Cam Toplanıyor26 Şubat 2017 Pazar 11:23
  • Çuay Bahçesi İhaleye Çıkıyor26 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Malatya Tema Vakfı’nın Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı26 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Lületaşı İşlemecileri Çırak Bulamıyor26 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Gölbaşında Binadan Düşen Beton Blok Caddeye Düştü26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Çemişgezek İmam Hatip Lisesine 2 Kat İlave Yapılacak26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Tepebaşı Mhp’de Yeni Atamalar Yapıldı26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Çerkeşli Yatırımlarla Değişimi Yaşadı26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Eskişehir Ticaret Lisesinin 75’inci Yılı Kutlandı26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Dika’nın Madde Bağımlıları Projesine Ab’den Onay26 Şubat 2017 Pazar 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti