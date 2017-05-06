Tepebaşı Su Sporlarında Yeni Kayıt Dönemi

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi, Eskişehirlilerin su sporları ile buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi, Eskişehirlilerin su sporları ile buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Su Sporları Merkezi, her kayıt döneminde büyük ilgi görüyor. Başta çocuklar olmak üzere her yaştan insana kapılarını açan merkez, bu kış döneminin ardından Haziran ayında başlayacak yaz dönemi hazırlıklarına başladı.

Yeni dönem kayıt tarihi 5-18 yaş arası çocuklar için 3-4 Haziran 2017 olarak belirlendi.