Tepebaşı Veteriner İşleri Larvayla Etkin Mücadeleye Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, larvasit çalışmalarını tüm bölgede sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, larvasit çalışmalarını tüm bölgede sürdürüyor. Ekipler, larva ile mücadelede önemli adımlar atıyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmesini amaçlayan Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce rögar ilaçlamalarına başladı. Özellikle kışın rögarlarda barınan larvalara karşı yürütülen bu çalışmalarda, sivrisineklerin kontrolsüz çoğalmalarının önüne geçiliyor. Vatandaşların geçtiğimiz yıllardaki istekleri doğrultusunda ilaçlamalarına devam eden ekipler, daha rahat geçirilebilecek bir bahar ve yaz ayı için çalışmalarını sürdürüyor. "Termal Sisleme" tekniği kullanılan ilaçlamalar sayesinde, larvalara karşı mücadele sürüyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama sezonu boyunca çalışmalarına devam ederek, vatandaşların daha sağlıklı bir Tepebaşı'nda yaşamasına katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Ayrıca konuya ilişkin bilgi veren yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların en önemli ayaklarından biri olan kışlak mücadelesini titizlikle yürütmeye çalıştıklarını belirterek, "Kışın sivrisinekler, karasinekler ve tatarcıkların barındıkları ve üredikleri alanlar olan bodrumlarda, ahırlarda, fosseptik çukurlarında, rögarlarda ve yağmur suyu birikintilerinde çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken aynı zamanda haşere üreme kaynaklarını kayıt alına alıyoruz. Vatandaşlarımız da bodrumlarında su birikintisi varsa bunları gidermeleri, süs havuzlarındaki suları sık sık değiştirmeleri ve su saatleri ile su borularının su sızdırmamasına dikkat etmeleri gibi çalışmalarla haşere üremesinin önüne geçebilirler" ifadelerini kullandı.