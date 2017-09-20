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Tepebaşı’nda Biniciliğe Engel Yok

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Tepebaşı’nda Biniciliğe Engel Yok
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından zihinsel yetersizliği bulunan özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimleri tamamlandı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından zihinsel yetersizliği bulunan özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimleri tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen eğitimlere 60 kişi katıldı. Öğrenciler arasında Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Gökkuşağı Cafe, montaj atölyesi, Batıkent Sosyal Yaşam Merkezi'ne devam eden bireylerin yanı sıra Sporcity Otizm Yaşam Uygulama Merkezi'nden bireyler de yer aldı. Eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrenciler düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra öğrenciler, veliler, eğitmenler ve Tepebaşı Belediyesi yetkilileri katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan binicilik antrenörü Elif Çiftçi, adaptif binicilik hakkında katılımcılara bilgi vererek, "Adaptif binicilik özellikle Avrupa'da çok yaygın bir yöntem. Ülkemizde ise buna ulaşmak çok mümkün değil. Tepebaşı Belediyesi, özel çocuklarımıza mümkün olduğu kadar ulaşmaya ve onları adaptif binicilikten yararlandırmaya çalışıyor. Bu kapsamda atların yürüyüş ve ritimlerinden yararlanarak çocuklarımızın kas koordinasyonlarını geliştiriyoruz. Sosyalleşmelerinin yanında çocuklarımızın kas gelişimine katkı sağlanıyor, duruş bozuklukları en aza iniyor" diye konuştu.

"Hedefimiz toplumdan soyutlanmış çocuklarımızın toplumun içinde yer bulmasını sağlamak"

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ise konuşmasında her zaman özel bireylerin topluma kazandırılmasının hedeflendiğini belitti. Yapılan işlerde bu doğrultuda adımlar atıldığına dikkat çeken Ataç, "Bugün, bu yaz yapılan önemli bir işin sertifika törenini gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak ne kadar çok özel çocuğumuza ulaşabilirsek o kadar mutlu oluruz. Sadece adaptif binicilikte değil; Montaj Atölyelerimizde, Gökkuşağı Kafe'de ya da başka noktalarda sizlerle birlikte olmak bizim için önemli. Hedefimiz toplumdan soyutlanmış çocuklarımızın toplumun içinde yer bulmasını sağlamak. Çocuklarımız yavaş yavaş sosyalleşiyor ve toplum içinde birey olmaya başlıyorlar. Bu çok önemli ve bizim de hedefimiz bu. Gökkuşağı Kafe'de insanlarla temas halinde olarak daha iyi sosyalleşiyorlar. Montaj Atölyesi'nde bedensel yeteneklerini artırarak fayda sağlıyorlar. Diğer merkezlerimizde yapılabilen hobi çalışmaları ile yine topluma karışılabiliyorlar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde özel çocuklarımızın birey olmalarını sağlamış oluyoruz, bahsettiğim hedefimiz de bu. Ben onların arasında bulunmaktan çok mutluyum çünkü dünyaları bambaşka bir dünya. Siz özel çocuklarımızın dünyasında döneklik, kalleşlik, kötü düşünceler yok. Bu yüzden hep yan yana olacağız, her işimizin içinde olacaksınız. Sizlerin ne kadar tertemiz ve melek gibi insanlar olduğunuzu çok iyi biliyorum. Bu işlerde emeği geçen belediyemiz çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Törende konuşmaların ardından Başkan Ataç, öğrencilere at üzerinde sertifikalarını takdim etti.

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