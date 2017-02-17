Tepebaşı’nın Çevre Eğitim Programı Büyük İlgi Görüyor

Tepebaşı Belediyesi, ilköğretim çağındaki çocukların çevre bilinci kazanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilköğretim çağındaki çocukların çevre bilinci kazanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Atık yönetimi konusunda belediyece uygulanan etkin yöntemlerin önemli bir ayağını oluşturan çocuk eğitimleri farkındalık oluşturuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen atık yönetimi ve çevreye yönelik eğitim çalışmaları ile bölgedeki çocuklara yönelik bir çevre eğitim programı uygulanıyor. Eğitimlerde, öğrencilere bilinçli tüketim alışkanlıklarının ve geri dönüşümün insanlar ile çevre için önemi ve doğal kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün tükeneceği vurgulanıyor. Ayrıca karbon ayak izi, küresel iklim değişikliğinin etkileri, nedenleri ve çözüm önerileri de eğitimlerin bir başka önemli parçası. Bu kapsamda Avukat Şahap Demirer İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen çevre eğitimine 110 öğrenci katıldı. İlginin yoğun olduğu ve yaklaşık bir saat süren eğitimlerde öğrencilere, konuyla ilgili animasyon ve videolar gösterilerek, broşürler dağıtıldı.

Öte yandan çevre eğitimleri kapsamında çocuklar zaman zaman geri dönüşüm tesislerini de ziyaret ederek teknik gezilerde bulunuyorlar 2010 yılından beri süren çevre eğitimlerine toplam 17 bin çocuk katıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocuklara yönelik çevre eğitimlerinin önemi vurgulanırken, "Günümüzde sınırsız olan insan ihtiyaçlarının artması, doğal kaynakların daha çok tahrip edilmesi ve üretilen her ürünün nihai olarak atığa dönüşmesi nedeniyle, çevre ve insan sağlığı ciddi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Tepebaşı Belediyesi, atık yönetimi ve geri kazanım bilincinin sağlıklı ve doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için geleceğin duyarlı bireylerinin küçük yaşlardan itibaren doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğinin bilinciyle hareket etmektedir." ifadeleri kullanıldı.