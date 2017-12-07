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Tepebaşı’nın En Güzel Kareleri Yarıştı

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Tepebaşı’nın En Güzel Kareleri Yarıştı
Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) ve Media Markt işbirliği ile gerçekleştirilen "Hayat Tepebaşı'nda" Fotoğraf Yarışması'nda...

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) ve Media Markt işbirliği ile gerçekleştirilen "Hayat Tepebaşı'nda" Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Instagram platformu üzerinden düzenlenen yarışmada Tepebaşı ilçesindeki doğal, kültürel ve sosyal yaşamı anlatan kareler yarıştı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Melih Savaş, EFSAD temsilcileri, Gökhan Deniz Dinçer, Kadir İstifçi, Semra Bayar ve Media Markt Mağaza Müdürü İsmail Yelmen'den oluşan jürinin zorlu değerlendirmesinin ardından Ayşe Doğan birinciliği, Haadi Mousavi ikinciliği, Özer Gök ise üçüncülüğü kazandı. 30 eser ise sergilemeye değer bulundu. Katılımcıların Tepebaşı'nda yaşamayı nasıl algıladıklarını fotoğraf aracılığı ile ifade etmelerine olanak tanıyan yarışmada 60'a yakın katılımcının 250'ye yakın eseri yarıştı.

Konu ile ilgili olarak konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi fiziki şartları yaşanabilir hale getirmenin yanı sıra kent yaşamına, sosyal hayata, çevre ve yeşil enerjiye, akıllı kent uygulamalarına dair pek çok proje ile yurttaşların büyük ilgisini çekiyor. Yurt içi ve dışı gezginlerin gözünde Tepebaşı, "Hayat Tepebaşı'nda" sloganı ile anılmaya başladı. Yarışmamıza katılan tüm yurttaşlarımıza ve jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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