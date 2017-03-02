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Tepebaşı’nın Sporcularından Büyük Başarı

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Tepebaşı’nın Sporcularından Büyük Başarı
Türk Milli Takımı adına yarışan Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları şampiyonadan 5 madalya ile döndüler.

Türk Milli Takımı adına yarışan Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları şampiyonadan 5 madalya ile döndüler.

10-14 Şubat tarihler arasında Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Takım adına yarışan sporcular ve Antrenör Dilek Karakuyulu, 3 altın madalya, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde ettiler.

Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 12-17 yaş grubunda Freestyle pair müsabakasında Nazlıcan Etce altın madalya, Bahadır Bekir Can altın madalya kazandı. Yine 12-17 yaş grubu Freestyle pair klasmanında yarışan sporcularımızdan Nazlıcan Etce 2'nci olarak gümüş madalya, Nur Beyza Mingan ise 3'üncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. 50 yaş altı büyük bayanlarda yarışan Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü Antrebörü Dilek Karakuyulu ise katıldığı müsabakalarda 1'inci oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları liseler arası taekwondo müsabakalarında madalya alarak Eskişehir'i Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar. Nevriye Erkaya, Nazlıcan Etce, Melihat Bacaksız, Aleyna Nur Işıkçı 1'nci olarak, Ece Nur Tuzcu ise 3'üncü olarak bronz madalya aldı ve Eskişehir'i Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.

Katıldıkları müsabakalarda madalyalarını alan sporcular, Tepebaşı Belediyesi Mart Ayı 1'nci birleşimi gündem maddeleri öncesinde Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve meclis üyelerinde plaketlerini aldılar. Başkan Ataç, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Tepebaşı’nın Sporcularından Büyük Başarı

Tepebaşı’nın Sporcularından Büyük Başarı

Tepebaşı’nın Sporcularından Büyük Başarı

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