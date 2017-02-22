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Tepkiler üzerine 'baz istasyonu' kaldırıldı

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Tepkiler üzerine 'baz istasyonu' kaldırıldı
Kavak Meslek Yüksekokulu bahçesinde bulunan baz istasyonu önünde daha önce eylem yapan öğrencilerin tepkileri üzerine GSM şirketi baz istasyonunu bulunduğu yerden söktü

Samsun Kavak Meslek Yüksekokulu bahçesinde bulunan, öğrencilerin tepki gösterdiği baz istasyonu kaldırıldı. Öğrencilerin tepki gösterdiği yüksekokul bahçesindeki ve 30 metre uzaktaki baz istasyonları, tepkiler üzerine ilgili GSM şirketi tarafından bulundukları yerden söküldü. Kavak MYO Müdürü Prof. Dr. Necati Menek, baz istasyonlarının kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Menek, "Öğrencilerimiz baz istasyonlarına karşı tepki göstermişlerdi. Okulumuz bahçesi içinde ve hemen okulumuz yakınındaki baz istasyonu söküldü. Taban beton kısmı duruyor. Bu kısmın da kaldırılmasından sonra alanı okulumuzun çevre düzenlemesinde değerlendireceğiz" dedi.

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