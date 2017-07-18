Tercih Danışmanlığı Komisyonları Öğrencilerin Yanında

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, TEOG ve LYS danışmanlık merkezileri kuruldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, TEOG ve LYS danışmanlık merkezileri kuruldu.

Buna bağlı olarak öğrenciler, rehber öğretmenlerden oluşan tercih komisyonlarından yapacakları tercihlerle ilgili yardım alıyor. TEOG tercih danışma merkezleri, 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Atatürk, Ahmet Yenice, Cumhuriyet, Rasim Ergene ve Yekta Baydar ortaokullarında hafta içi mesai saatlerinde, YGS-LYS danışma merkezleri de 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında; Fen Lisesi, Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi, Keşan Lisesi, Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde hafta sonu da dahil öğrencilere hizmet verecek.