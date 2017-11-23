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Tercüme cihazı istedi MP3 çalar geldi

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Tercüme cihazı istedi MP3 çalar geldi
Tokat'ta internetten yabancı dil tercümesi yapan cihaz siparişi veren öğretim üyesi Rüstem Cangi, kargo ile gelen MP3 çalar cihazının şaşkınlığını yaşıyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan 51 yaşındaki Rüstem Cangi, Almanya’da yaşayan ağabeyi için internetten bulduğu bir siteden 17 yabancı dilde tercüme yapan yabancı dil cihazı siparişi verdi. 210 liraya satın aldığı ürünü kargodan teslim alan Cangi, paketi açtığında şok yaşadı. 

İnternetten sitesindeki ürün yerine MP3 çalar ile karşılaşan Cangi, "Kargodan 4 çekirdekli ve 17 yabancı dilde tercüme eden bir cihaz beklerken başka bir cihaz çıktı. Tabi önce daha önce gelişmiş bir versiyonu mu zannettik ama daha sonra baktık ki, MP3 yani 210 liralık bir cihaz yerine 5-10 liralık bir MP3 göndermişler. Gerekli hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Bizim hatamız şu idi, ödemeli alırken kargocunun yanında açmamamız. Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz lazım" dedi.

VATANDAŞ ŞAŞKIN 
Firmayı arayarak bilgi almaya çalıştığını ifade eden Cangi, firmanın ürünü yanlışlıkla konulmuş olabileceğini söylediğini ancak ispatlama şansının olmadığını belirtti.

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