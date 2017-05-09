Terme Belediyesi'nden camilere destek

Samsun Terme Belediyesi, ilçedeki camilerin bakım ve onarımlarına destek veriyor. Başkan Kul, "Camilerin ihtiyaç duyulan tadilatları belediyemiz tarafından yapılıyor" dedi

Samsun'un Terme İlçesi Belediyesi, ilçedeki camilerin dış ve iç cephe boyasından tuvaletlerin yenilenmesine ve temizlenmelerine kadar gerekli çalışmalara destek oluyor. Belediye, son olarak Mevlana Sokak'taki Hz. Hamza Camisi'nin dış cephe çalışmalarına destek verdi. Ramazan ayına kadar bitirilmesi planlanan çalışma ile cami daha güzel görünüme kavuşacak.

CAMİLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Terme Belediyesi Başkanı Şenol Kul, eğitime ve ibadethanelere yardım ve desteklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği huzurlu bir ibadet için camilere birçok hizmet götürdüklerini anlatan Başkan Kul, "Belediye bünyesinde oluşturduğumuz cami temizleme ekibi, ilçemizdeki tüm camileri temizlemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra camilerimizin bahçelerini de düzenliyoruz. Parke döşenmesi gereken yerlere parke döşüyoruz, ağaç dikilmesi gereken yerlere ağaç dikiyoruz. Bunun yanında tadilat işlerine de yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.