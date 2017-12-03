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Terme Belediyesi’nden engellilere hizmet binası

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Terme Belediyesi’nden engellilere hizmet binası
Samsun’un Terme ilçesinde Terme Engelliler Derneği’nin yeni hizmet binası ve şarj istasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Terme ilçesinde Terme Belediyesi ve Terme Engelliler Derneği işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kutlama programı düzenlendi. Sonrasında da Terme Belediyesi tarafından Terme Engelliler Derneğine tahsis edilen ve Atatürk Caddesi’nde bulunan hizmet binasının ve bina önüne konulan engelli şarj istasyonunun açılışı Terme protokol mensupları ve vatandaşların yoğun katımıyla gerçekleştirildi. 

Başkan Kul, göreve geldiği günden bu yana engelliler derneğine bütün kapılarını açtığını söyleyerek“ Hepimizin bir engelli adayı olduğu düşüncesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir proje yaparken belediye olarak engellilerimize uyumlu halde yapılması için gayret sarf ediyoruz. İnşallah engelli yaşam merkezimizi de hayata geçirip tüm engellilerimizin rahat bir şekilde yaşamaları ve hayata yeniden tutunmalarını sağlayacağız. Umarım yeni dernek binasıyla birlikte yapılacak etkinlikler ile engelli kardeşlerimiz daha çok hayata tutunacaktır. Bizler her zaman engelli kardeşlerimin yanındayız. İnşallah böyle güzel toplulukları böyle güzel hizmetlerde bir arada görmek dileğiyle yeni hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.  Canberk ÇONKOR 

bina-(2)-001.jpg Kul, Dernek Başkanı Ahmet Kökten ve protokol mensuplarının katılımıyla dernek hizmet binasın ve engelli araçları için şarj istasyonunun açılışı yapıldı.

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