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Terme'de '3-T' geliştirilecek

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Terme'de '3-T' geliştirilecek
Terme'de ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için çalışma başlatıldı. Başkan Kul, "Terme'nin geleceği 3-T olan Tarım, Ticaret ve Turizm'dir" dedi

Samsun'un Terme İlçesi'nde ipek böceği yetiştiriciliği yapılması için projenin ilk adımı atıldı. Terme Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak çalışmalar ile pilot mahalleler olarak belirlenen ilçenin Gündoğdu, Cumhuriyet, Gölyazı ve Dutlut mahallesi muhtarı ve halkına Terme Belediyesi kültür merkezinde eğitim verildi. 

Alternatif tarım olarak ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacı ile ilk olarak pilot bölge seçilen bu mahallelerde 4 yıl süresince çalışmalar yapılacak ve projeye dahil olmak isteyen kişiler desteklenecek. Eğitim Programına Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun Büyükşehir Belediyesi  Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir,  Terme İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tuncay Demir, Terme Ziraat Odası Başkanı Ali Bülbül, S.S. 137 Numaralı Mihalgazi Koza Tarım Satış Kooperatifi'nin Müdür Vekili Kenan Gecengi, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. 

TERME İÇİN HER ZAMAN 3T DEDİK

Terme’nin sahip olduğu tüm değerleri en iyi şekilde kullanarak dünya vitrinine taşımayı hedeflediklerini belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Tarım çok önemli. Hatırlarsanız biz 3T demiştik. Tarım, Ticaret ve Turizm. Her şeyin alternatifi var ama toprağın yok. Toprak uzun yıllar emek istiyor. O nedenle kıymetini bilmemiz lazım. Fikirlerimizi proje haline getirerek sonuç almamız için örnek projeler yapmamız lazım. Terme’mizde ipek böceği yetiştiriciliğini proje haline getirip güzel bir sonuç alırsak örnek bir proje olacak. Her işte başarının en baştaki şartı inanmak, eğer inanarak bu işe girersek sonuç alırız. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz sürekli söyler ‘Biz kırsalı hareketlendirmeliyiz. Eğer kırsalı canlandıramazsak yapacağımız şeyler eksik kalır. İnşallah bu çalışma Terme’de kırsalın kaderinin değişeceği bir adım olur. Bu işte emeği geçen katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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