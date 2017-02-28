Terme’de halk buluşması

Terme Kaymakamı Emin Alıcı ve Belediye BaşkanI Şenol Kul, ilçenin Gölyazı Mahallesi'nde halka buluşma toplantısı düzenledi. Toplantıda vatandaşların önerileri ve sorunlara çözüm arandı

Samsun’un Terme İlçe Kaymakamı Emin Alıcı başkanlığında daire amirleri; istek, şikayet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Terme Kaymakamı Emin Alıcı başkanlığında, ilçenin Gölyazı mahallesinde halka buluşma toplantısı düzenlendi. Toplantıya Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Çakır, Belediye Meclis Üyeleri İsa Baş ve Hüseyin Alemdar, ilçe daire amirleri ile Gölyazı mahalle muhtarı ile vatandaşlar katıldı. Yapılan buluşmada, vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerinin dinlenmesinin ardından, sorunlar ilgili kurum ve müdürlük yetkililerince istişare edildi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Alıcı, vatandaşların istek ve şikayetlerinin dinlenerek çözüm aranacağı ‘Halkla Buluşma’ toplantıların bundan sonra da gerçekleştirilmeye devam edeceğini söyledi.