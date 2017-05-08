Terme’de 'mavi bayrak' sevinci

Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Samsun Terme sahillerinin kalitesi mavi bayrakla tescillendi. Başkan Kul, "İlçemiz yerli, yabancı herkesin tercih edeceği bir turizm cenneti haline gelecek” dedi

Samsun Terme Miliç Tesisleri Mavi Bayrak’a kavuştu. Yapılan başvuruyu değerlendiren Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜÇEV) jürisi, Terme Miliç sahillerinin uluslararası standartlarda olduğunu tescilledi. Mavi Bayrak’ın turizm açısından büyük önem taşıdığını belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Terme Miliç tesislerinin mavi bayrak almasından dolayı hem gururluyuz, hem de sevinçliyiz. Mavi Bayrak uluslararası standartlara sahip sahillere veriliyor. Terme her alanda gelişiyor. Samsun Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Miliç sahillerimizi uluslararası standartlara kavuşturduk. Sahillerimizdeki standartları daha ileriye taşımak için gayretli çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.