  • BIST 105.324
  • Altın 146,461
  • Dolar 3,4721
  • Euro 4,1642
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 32 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

TERMESPOR NEVŞEHİR'E GİTTİ

»
TERMESPOR NEVŞEHİR'E GİTTİ
Yeni sezonda Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Termespor, ikinci etap kampı için Nevşehir'e hareket etti. Terme Demokrasi Meydanı'nda toplanan Sarı-Siyahlı ekip Nevşehir'e hareket etti

25 KİŞİLİK KAFİLE
Geçen sezon BAL'ı kıl payı kaçıran Termespor'de yeni sezonda hedef şampiyonluk. Samsun Süper Amatör Lig'e iddialı bir şekilde hazırlanan Sarı-Siyahlı ekip ikinci etap kampı için Nevşehir'e hareket etti. 25 kişilik futbolcu kafilesini Terme Demokrasi Meydanında toplanan Termespor kulüp başkanı Hüseyin Kambur, 2. Başkan Müslüm Çamuroğlu, As Başkan Ercan Kaya, Başkan yardımcısı Ahmet Kumbasar ve Yönetim kurulu üyesi Kenan Karpuzoğlu uğurladı. 

YAMEK SONRASI HAREKET
Başkan Hüseyin Kambur, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular hareket öncesinde akşam yemeğinde buluştu. Sarı-Siyahlı oyuncular yemek sonrasında kafile Yavuz Kambur başkanlığında Teknik Sorumlu Civan Aydoğan yardımcıları Fatih Özen, kulübün emektarı Ali Osman Caniklioğlu ve genel kaptan Fedai Kökten ile birlikte Nevşehir'e hareket ettiler. Kulüp Başkanı Hüseyin Kambur, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini çalışmaların bu yönde olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BİR OLMALIYIZ BİRLİK OLMALIYIZ19 Eylül 2017 Salı 16:39
  • Atiker Konyaspor Vitoria Guimaraes maçı hangi gün? hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?19 Eylül 2017 Salı 14:18
  • Braga Başakşehir maçı hangi gün? hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?19 Eylül 2017 Salı 14:10
  • Beşiktaş - RB Leipzig maçı hangi gün? hangi kanalda? Şifreli kanalda mı olacak? Saat kaçta?19 Eylül 2017 Salı 13:55
  • Ankaragücü Samsunspor maçı hangi gün? hangi kanalda? Saat kaçta?19 Eylül 2017 Salı 13:52
  • PERFORMANSI İLE BÜYÜLÜYOR19 Eylül 2017 Salı 11:00
  • HOCALAR SİZİN TERCİHİNİZ Mİ?19 Eylül 2017 Salı 10:00
  • ÖNCE KUPA SONRA LİG18 Eylül 2017 Pazartesi 16:27
  • KİLİT MAÇIMIZ OLACAK18 Eylül 2017 Pazartesi 16:27
  • 1023 GÜN SONRA...18 Eylül 2017 Pazartesi 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti