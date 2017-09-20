TERMESPOR NEVŞEHİR'E GİTTİ

Yeni sezonda Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Termespor, ikinci etap kampı için Nevşehir'e hareket etti. Terme Demokrasi Meydanı'nda toplanan Sarı-Siyahlı ekip Nevşehir'e hareket etti

25 KİŞİLİK KAFİLE

Geçen sezon BAL'ı kıl payı kaçıran Termespor'de yeni sezonda hedef şampiyonluk. Samsun Süper Amatör Lig'e iddialı bir şekilde hazırlanan Sarı-Siyahlı ekip ikinci etap kampı için Nevşehir'e hareket etti. 25 kişilik futbolcu kafilesini Terme Demokrasi Meydanında toplanan Termespor kulüp başkanı Hüseyin Kambur, 2. Başkan Müslüm Çamuroğlu, As Başkan Ercan Kaya, Başkan yardımcısı Ahmet Kumbasar ve Yönetim kurulu üyesi Kenan Karpuzoğlu uğurladı. YAMEK SONRASI HAREKET

Başkan Hüseyin Kambur, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular hareket öncesinde akşam yemeğinde buluştu. Sarı-Siyahlı oyuncular yemek sonrasında kafile Yavuz Kambur başkanlığında Teknik Sorumlu Civan Aydoğan yardımcıları Fatih Özen, kulübün emektarı Ali Osman Caniklioğlu ve genel kaptan Fedai Kökten ile birlikte Nevşehir'e hareket ettiler. Kulüp Başkanı Hüseyin Kambur, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini çalışmaların bu yönde olduğunu söyledi.