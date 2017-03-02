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Terme'ye 'Olimpik Havuz'

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Terme'ye 'Olimpik Havuz'
Terme’de Bakanlık tarafından ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına başlandı. Belediye Başkanı Kul, "İlçemizde spor sevgisi ve bilincini kazandırarak çağdaş ve kaliteli yöntemlerle spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun inşaat çalışmaları başladı. Havuzun içerisinde sauna, kapalı yüzme havuzu, açık otopark, izleyici terası, duş odaları, fitnes salonu ve engelli spor odaları yer alacak.  İhale şartnamesine göre 650 takvim gününde bitirilmesi öngörülen çalışmaların çok daha kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. 

08 Aralık 2016 tarihinde ihale edilerek çalışmaların başladığı havuzun inşaat alanında incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin Çay Mahallesinde üniversite, ilköğretim okulu ve gençlik merkezinin bulunduğu bölgede yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda kurulduğunu söyledi.

3 bin 204 metrekarelik inşaat alanına sahip projenin ilçenin önemli bir eksiğini daha giderme açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kul, “Havuz Terme’de hizmete girdiğinde ailelerimiz artık çocuklarını uzman eğitimciler nezaretindeki 'Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na gönül rahatlığı ile göndererek yüzme öğrenmelerini sağlayabilecek" dedi. Başkan Kul, havuz hizmetinin Terme’ye kazandırılmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a da teşekkür etti.

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