Terminal Bölgesi Yeniden Şekilleniyor

Erzincan Belediyesi tarafından, şehir merkezinde gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çevre düzenleme çalışmaları...

Erzincan Belediyesi tarafından, şehir merkezinde gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmayla bölge, il dışından gelen ve il dışına seyahat edecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarını kar hale gelecek.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Yıllardır atıl durumda olan bu alanın projesini yıl içerisinde çizerek çalışmalarımıza başladık. Bu bölgeyi il dışından gelen misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn ediyoruz. Kamelyalar, süs havuzları, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarıyla donatacağımız bu alandaki çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." Dedi.