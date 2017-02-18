  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize -1 °C
  • Trabzon 4 °C

Terminal Ve Otobüslerde Gıda Denetimi

» »
Terminal Ve Otobüslerde Gıda Denetimi
Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde...

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gıda satış yerleri ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde gıda denetimi yapıldı.

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, gıda kontrol faaliyetlerinde boşluğa yer bırakılamayacağını ifade ederek, "Yolcu otobüslerinde dağıtımı yapılan gıdalarında kontrol edilmesi gerekiyor. Bu nedenle belli aralıklarla bu denetimlerin gerçekleştirilecek. Şehirlerarası yolcu otobüsleri denetimlerinde, dağıtımı yapılan gıdaların son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, işletme kayıt ve onay numaraları, dağıtımı yapan personelin hijyeni gibi konuların kontrol edildi. Ayrıca kaptan ve muavinlere bilgilendirme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Terminalde satılan ürünlerin Osmaniye'nin tanıtımına destek verdiğini ve imajı ile doğrudan alakalı olduğunu belirten Sağlam, "Gıda kontrol faaliyetlerimiz titizlikle devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya erişebilmesi için hassasiyetle görev yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek" dedi.

Terminal Ve Otobüslerde Gıda Denetimi

Terminal Ve Otobüslerde Gıda Denetimi

Terminal Ve Otobüslerde Gıda Denetimi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Çocuklar Flütten Önce ’Ney’i Öğrenmeli"18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Beylikdüzü’ne Las Vegas’ta İki Ödül Birden18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Divapan’dan Girişimci Çalışanlarına Ödül18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Okul Servis Denetimleri Devam Ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Terminal Ve Otobüslerde Gıda Denetimi18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Toki Boğaziçi’ne 102 Konut Yapacak18 Şubat 2017 Cumartesi 09:28
  • Yorgancılar: "Abd İle Ticaret Hacmimizi Yeterli Bulmuyoruz"18 Şubat 2017 Cumartesi 09:23
  • Başkan Ayrancı’nın Acı Günü18 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
  • Ato’dan Sigorta Acentelerine Müjde18 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
  • Keçiören’de Sevgililer Günü Konseri18 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti