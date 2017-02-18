Terminal Ve Otobüslerde Gıda Denetimi

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde...

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gıda satış yerleri ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde gıda denetimi yapıldı.

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, gıda kontrol faaliyetlerinde boşluğa yer bırakılamayacağını ifade ederek, "Yolcu otobüslerinde dağıtımı yapılan gıdalarında kontrol edilmesi gerekiyor. Bu nedenle belli aralıklarla bu denetimlerin gerçekleştirilecek. Şehirlerarası yolcu otobüsleri denetimlerinde, dağıtımı yapılan gıdaların son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, işletme kayıt ve onay numaraları, dağıtımı yapan personelin hijyeni gibi konuların kontrol edildi. Ayrıca kaptan ve muavinlere bilgilendirme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Terminalde satılan ürünlerin Osmaniye'nin tanıtımına destek verdiğini ve imajı ile doğrudan alakalı olduğunu belirten Sağlam, "Gıda kontrol faaliyetlerimiz titizlikle devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya erişebilmesi için hassasiyetle görev yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek" dedi.