Terör Gazisine Ziyaret

Alanya Kaymakam vekili, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır boynundan aşağısı tutmayan terör gazisi...

Alanya Kaymakam vekili, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır boynundan aşağısı tutmayan terör gazisi Murat Caner'i ziyaret etti.

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1997'de Kuzey Irak'a düzenlediği "Şafak" operasyonunda mayın patlaması sonucu gazi olan ve boynundan aşağısı tutmayan Astsubay Murat Caner'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gazi Murat Caner, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile görüntülü telefon görüşmesi yaparken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'le de telefonla sohbet etti. Taleplerini bizzat Vali Karaloğlu ve Başkan Yücel'e ileten Gazi Murat Caner, ziyaretten ve görüşmelerden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.