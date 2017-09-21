  • BIST 104.281
  • Altın 145,445
  • Dolar 3,5051
  • Euro 4,1748
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 36 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Terör Gazisine Ziyaret

» »
Terör Gazisine Ziyaret
Alanya Kaymakam vekili, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır boynundan aşağısı tutmayan terör gazisi...

Alanya Kaymakam vekili, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır boynundan aşağısı tutmayan terör gazisi Murat Caner'i ziyaret etti.

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1997'de Kuzey Irak'a düzenlediği "Şafak" operasyonunda mayın patlaması sonucu gazi olan ve boynundan aşağısı tutmayan Astsubay Murat Caner'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gazi Murat Caner, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile görüntülü telefon görüşmesi yaparken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'le de telefonla sohbet etti. Taleplerini bizzat Vali Karaloğlu ve Başkan Yücel'e ileten Gazi Murat Caner, ziyaretten ve görüşmelerden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Terör Gazisine Ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 16:18
  • Manisa’nın İçme Suyu Kalitesi Kontrol Altında21 Eylül 2017 Perşembe 16:18
  • Meram Gençlik Meclisi Proje Eğitimi Aldı21 Eylül 2017 Perşembe 16:13
  • Biga’da Ahilik Haftası Kutlandı21 Eylül 2017 Perşembe 16:08
  • Büyükşehir Manisa’nın Geleceği İçin Yatırımlara Devam Edecek21 Eylül 2017 Perşembe 15:58
  • Ümraniye’de Meslek Edindirme Kursları Öğrencileri Sertifikalarını Aldı21 Eylül 2017 Perşembe 15:53
  • Avrupa İşbirliği Günü Kutlamaları Kırklareli’de Gerçekleşti21 Eylül 2017 Perşembe 15:48
  • Güreşçiler Hayvanat Bahçesini Ziyaret Etti21 Eylül 2017 Perşembe 15:48
  • Seyhan Nehri’ne Düşen Köpeği Vatandaşlar Kurtardı21 Eylül 2017 Perşembe 15:43
  • Kaymakam Dundar, Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı21 Eylül 2017 Perşembe 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti