Terör Örgütü Dhkp-c Ve Tkp/ml Operasyonunda 3 Tutuklama

Sivas'ta geçtiğimiz hafta düzenlenen terör örgütü DHKP-C ve TKP/ML operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sivas'ta geçtiğimiz hafta düzenlenen terör örgütü DHKP-C ve TKP/ML operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sivas'ta geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından birçok adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı DHKP-C ve TKP/ML operasyonunda örgütsel dokümanlarla ele geçirilerek gözaltına alınan 5 kişi, tamamlanan ifadelerinin ardından bugün hakim karşısına çıkartıldı. 5 kişiden 3'ü tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.