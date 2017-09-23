Terör Örgütü Pkk’ya Büyük Operasyon: 6 Terörist Ölü, 1’i Sağ Ele Geçirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Bulgurcuk kırsalı ile Bingöl'ün Kuruca kırsallarında terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçleri ve Silahlı İnsansız...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Bulgurcuk kırsalı ile Bingöl'ün Kuruca kırsallarında terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçleri ve Silahlı İnsansız Hava Aracıyla düzenlenen operasyonlarda 6 terörist ölü, 1 terörist sağ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik gece yarısı Bingöl Kuruca ve Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü kırsalları arasında Jandarma Özel Hareket ve Silahlı İHA ile eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonun ilk kısmında Bulgurcuk köyü kırsalında Silahlı İHA ile 3, Jandarma Komando Timleri tarafından ise 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ yakalandı. Gruptan kaçan bir terörist ise Bingöl'ün Kuruca köyü Kayabaşı Deresi mevkiinde silahlı İHA ile düzenlenen hava harekatında öldürüldü.

Teröristlerin silahları ile birlikte çok sayıda mühimmatta ele geçtiği ve operasyonun devam ettiği bildirildi.

Bingöl sınırında 1 terörist öldürüldü

Bingöl Valiliği operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Merkez Kuruca köyü Kayabaşı Deresi mevkiinde tespit edilen 1 BTÖ mensubuna Silahlı İnsansız Hava Aracı ile yapılan tek atış neticesinde 1 erkek BTÖ mensubu silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.Teröristin üzerinden 1 adet Kaleşnikof silah, 2 adet el bombası, 144 adet mermi, 5 adet şarjör ele geçirildi" denildi.

Karakoçan kırsalında 5'i ölü 6 terörist ele geçirildi

Elazığ'da güvenlik kaynakları, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında tespit edilen teröristlere, bölgede bulunan SİHA ile operasyon düzenlendiğini, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürüldüğünü 1 teröristin ise Jandarma Komando Timleri tarafından sağ yakalandığını aktardı.