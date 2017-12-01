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Terör Örgütü Pkk’ya Ekipman Temin Eden 8 Kişi Yakalandı

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Terör Örgütü Pkk’ya Ekipman Temin Eden 8 Kişi Yakalandı
Terör örgütü PKK'nın Suriye'de kurmaya hazırlandığı yayın organı için cihaz ve ekipman temin eden 8 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de kurmaya hazırlandığı yayın organı için cihaz ve ekipman temin eden 8 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alandan İstanbul'a gelen bir grubu tespit etti. İllegal yollarla Türkiye'ye sızan örgüt üyelerinin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde kurmayı planladıkları televizyon kanalı için kamera ve uplink cihazı aldıkları ve bu cihazların Suriye'ye taşınması için de PKK'nın gençlik kanadı YGD-H üyeleriyle temasa geçtikleri istihbaratı üzerine harekete geçen polis, 25 Kasım'da 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Örgütün şehir yapılanması ile kırsaldan gelen gruba yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 5 şüpheli ise "adli kontrol" hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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