Terör Örgütü Pkk’ya Götürmek İçin İş Makinesi Çalan 2 Kişi Yakalandı

Malatya'da bir iş makinesini çalarak terör örgütü PKK'ya götüreceği tespit edilen 2 kişi polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Malatya'da bir iş makinesini çalarak terör örgütü PKK'ya götüreceği tespit edilen 2 kişi polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Malatya'ya gelen 2 kişinin burada araç çalarak terör örgütüne götüreceği istihbaratını alan Malatya polisi çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yanındaki arazide duran bir iş makinesinin çalınması ile operasyon için düğmeye bastı. Ekipler Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü girişinde şüpheliler K.Ü. ve M.Ş.'yi çaldıkları iş makinesi ile birlikte yakaladı. İş makinesinin Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne teslim edilmek üzere çalındığı belirlenirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü. tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.