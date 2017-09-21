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Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı

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Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Ardahan'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Ardahan'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, il merkezi ve merkeze bağlı bazı köylerdeki adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyon kapsamında bu suça karıştıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 5 zanlıdan S.Y ile E.Y tutuklanırken, 3" zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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