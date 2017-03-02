Terör Örgütüne Yardım Eden 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmada Genç ilçesi Yeniyazı köyünde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan 2 şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 4, diğerinin de 1 suçtan arandığı belirlendi. İfadeleri alınan şüpheliler terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 2 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.