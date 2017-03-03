Terör Propagandası Yapan Muhtar Gözaltına Alındı

Bingöl'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla biri muhtar 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla biri muhtar 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada sosyal medya hesapları üzerinden terör örgötü PKK/KCK'nın propagandasını yapan biri muhtar 2 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine Kığı ilçesi Sırmaçek köyünde yapılan operasyonla biri köy muhtarı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından terör örgütü propagandası yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.