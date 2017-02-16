Terör Propagandasına 5 Tutuklama

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıslardan 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.