Terör Propagandasına 5 Tutuklama

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahıslardan 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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