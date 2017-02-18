Terör Saldırısında Şehit Düşen 11 Yaşındaki Oktay Günak Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör saldırısında şehit düşen 11 yaşındaki Oktay Günak'ın annesi Mukkades Günak'ın feryatları yürek dağladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör saldırısında şehit düşen 11 yaşındaki Oktay Günak'ın annesi Mukkades Günak'ın feryatları yürek dağladı. Acılı anne, "Oğlum kırmızı sana ne güzel yakışmış, polis ve asker olmayı çok istiyordun" diyerek gözyaşı döktü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıt katibinin 11 yaşındaki oğlu Ahmet Oktay Günak, sokaktaki kediye yemek vermek için ailesinin yanından ayrıldığı sırada düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetti. Mustafa ve Mukkaddes çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Oktay Günak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa Yeni Mezarlığa getirildi. Aile mezarlığında definedilecek Günak'ın cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı.

"Oğlum kırmızı sana ne güzel yakışmış"

Ahmet Oktay Günak'ın annesi Mukaddes Günak'ın cenaze töreni öncesi ağıtları yürekleri dağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilmek istenen acılı anne, "Oğlum kırmızı sana ne güzel yakışmış. Polis ve asker olmak çok istiyordun. Mustafa oğlunu şehit verdin Mustafa. Dersimi yapacağım anne, bana kitap al diyordun, aldım oğlum. Niye kullanmadın yavrum, niye kullanmadın" diye feryat etti.