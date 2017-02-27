  • BIST 87.765
  • Altın 145,475
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

Terörden Aranan Şahıs Yakalandı

» »
Terörden Aranan Şahıs Yakalandı
PKK/KCK terör örgütünün YDG/H yapılanmasında faaliyette bulunduğu yönünde Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis...

PKK/KCK terör örgütünün YDG/H yapılanmasında faaliyette bulunduğu yönünde Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Adıyaman polisinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün YDG/H yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu yönünde Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K'nın (22), Adıyaman'da olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince N.K'nın kaldığı Fatih Mahallesindeki ikamete operasyon düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda şahıs polis ekipleri fark ederek kaçmaya çalıştığı esnada kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevgilisiyle Kavga Etti, İnşaata Çıkıp İntihara Kalkıştı27 Şubat 2017 Pazartesi 19:38
  • Bursaspor Otobüsüne Saldırdığı İddia Edilen 6 Kişi Serbest Bırakıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:48
  • Kedi Ölümleriyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:38
  • Zırhlı Kobra Aracı Devrildi: 3 Asker Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • 29 Kişinin Yargılandığı Fetö Davası Başladı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Kullandığı Telefonda Bylock Çıkan Ev Hanımı Gözaltına Alındı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Cezaevine Ağzında Uyuşturucu Sokan Genç Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Bolu’da 5 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • Aydın’da Fetö Şüphelisi 15 Eski Polis Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • ‘Bylock’ Kullanıcıları Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti