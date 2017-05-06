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Terörden Temizlenen Yaylada Piknik Keyfi

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Terörden Temizlenen Yaylada Piknik Keyfi
Hakkari'de sürdürülen kapsamlı operasyonlar sonucu terörden temizlenen yaylalar piknikçilerin akınına uğruyor.

Hakkari'de sürdürülen kapsamlı operasyonlar sonucu terörden temizlenen yaylalar piknikçilerin akınına uğruyor.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde buluna Üzümcü köyü sakinlerinden bir grup genç, 4 mevsimin bir arada yaşandığı 1600 rakımlı Kanikıl Yaylasına çıktı. Güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlar nedeniyle terörden temizlenen yaylaya çıkan gençler, yola inen kayayı kaldıramayınca kazma küreklerle kayanın etrafında araç yolu açtılar.

1,5 saatlik bir yolculuktan sonra yaylanın zirvesine ulaşan gençler, burada kar yığınları üzerinde kaymanın mutluluğunu yaşadılar. Batıda vatandaşlar denize girerken Hakkarili gençler ise, karlı dağlarda kaymanın ve piknik yapmanın heyecanını yaşadı.

Hakkari'de yemeklerde kullanılan mende, alo ve değişik şifalı otlarla yabani mantar toplayan gençler, daha sonra müzik eşliğinde kayarak ters laleyle bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.

Bölgede huzurun sağlanması halinde 4 mevsimin bir arada yaşandığı Kanikıl Yaylası'nın tam bir turizm cenneti haline geleceğini anlatan gençler, tek istediklerinin çatışmalı ortamın son bulması olduğunu ifade ettiler.

Terörden Temizlenen Yaylada Piknik Keyfi

Terörden Temizlenen Yaylada Piknik Keyfi

Terörden Temizlenen Yaylada Piknik Keyfi

Terörden Temizlenen Yaylada Piknik Keyfi

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