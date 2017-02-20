’’Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’’ Karma Sergisine 65 Üniversite Katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ülkemizdeki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinden akademisyen sanatçıların katıldığı bir sergiye ev sahipliği...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ülkemizdeki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinden akademisyen sanatçıların katıldığı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından, Gaziantep Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 65 üniversiteden akademisyenlerin katıldığı "Farklı ve Birlikte IV. Gaziantep Kardeşlik ve Teröre Hayır Kardeşliğe Evet" temalı ulusal jürili karma sergisi açıldı.

Sergi Onursal Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde, Sakarya Üniversitesindeydiniz Mustafa Genç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Cavit Polat ve Sakarya Üniversitesinden Orhan Altuğ'un küratörlüğünü üstlendiği karma sergisinde eserler, Türkiye'nin farklı yerlerindeki üniversitelerden oluşturulan seçici juri kurulu tarafından değerlendirildi.

"Farklı ve Birlikte IV Gaziantep Kardeşlik" ve "Teröre Hayır Kardeşliğe Evet" temalı serginin açılışı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Atan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Akdeniz Üniversitesi Doç. Dr. Fatih Başbuğ, Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Ugur Atan, Akdeniz Üniversitesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Pamukkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, Öğr. Gör. Vahit Navruzov, Okt. Necla Tosmur, Mizyal Karabiber Nacaroğlu ve birçok vatandaşın katılımlarıyla gerçekleşti.

Serginin açılış konuşmaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Prof.Dr. Ahmet Atan ve Cavit Polat tarafından yapıldı.

115 eserin sergilendiği, "Farklı ve Birlikte IV Gaziantep Kardeşlik ve Teröre Hayır Kardeşliğe Evet" temalı Ulusal Jürili karma sergisinde eserler, sanatseverler için Gaziantep Sanat Merkezinde on gün sergilenecektir.