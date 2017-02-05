  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Teröre Lanet, Şehitlere Saygı Konvoyu Yollarda

» »
Teröre Lanet, Şehitlere Saygı Konvoyu Yollarda
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir gurup Off Road tutkunu araçlarıyla konvoy yapıp teröre lanet okuyup şehitleri andı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir gurup Off Road tutkunu araçlarıyla konvoy yapıp teröre lanet okuyup şehitleri andı.

Mudanya Yıldıztepe'den 30 araçla hareket eden gurup, FSM Bulvarından geçtikten sonra Heykel Caddesi'nde Atatürk Anıtı'na çelenk koyup saygı duruşunda bulundular. Gurup ardından Hamitlerde bulunan Şehitlik kabristanına giderek şehitler için dua okudu.

Gurubun sözcüsü Mustafa Çelik, yapılan bu etkinlikte hiçbir siyasi amaç gütmediklerini ifade ederek, "Türkiye'de terörden dolayı yaşanan olumsuzlukların biran önce sona ermesini temenni ediyoruz. Bu sebeple Terörü lanetliyor, şehitlerimizi ise saygıyla anıyoruz" dedi.

Teröre Lanet, Şehitlere Saygı Konvoyu Yollarda

Teröre Lanet, Şehitlere Saygı Konvoyu Yollarda

Teröre Lanet, Şehitlere Saygı Konvoyu Yollarda

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1.amatör Küme Büyükler Ligi’nde Gollü Hafta05 Şubat 2017 Pazar 17:08
  • İnönü Üniversitesispor:1- Elazığ Yolspor’a: 005 Şubat 2017 Pazar 17:08
  • Bilecik Eski İl Müftüsü Tayyar Taş Vefat Etti05 Şubat 2017 Pazar 16:58
  • Bilecik 1. Amatör Ligi05 Şubat 2017 Pazar 16:53
  • Beü Kalite Komisyonu Sivil Toplum Kuruluşları İle Buluştu05 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • 12 Kişilik Dağcı Grubu Mehet Dağı’na Tırmandı05 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Yeşilyurt Belediyespor Sahasında Net Skorla Kazandı05 Şubat 2017 Pazar 16:38
  • Devrekli Sanat Duayeni 60. Yılında Sevenleri İle Bir Ara Geldi05 Şubat 2017 Pazar 16:33
  • "Oyuncu Anne" Şermin Çarkacı, Hayranlarıyla Buluştu05 Şubat 2017 Pazar 16:33
  • Adıyaman 1954 Spor:1- Kahramanmaraş Fidanspor: 005 Şubat 2017 Pazar 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti