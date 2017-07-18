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Teröristlere Ait Toprağa Gömülü Gıda Maddesi Ele Geçirildi

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Teröristlere Ait Toprağa Gömülü Gıda Maddesi Ele Geçirildi
Adıyaman merkeze bağlı Varlık köyü Gridemir bölgesinde jandarma ekipleri tarafından teröristlere ait toprağa gömülü temel gıda maddesi ele geçirildi.

Adıyaman merkeze bağlı Varlık köyü Gridemir bölgesinde jandarma ekipleri tarafından teröristlere ait toprağa gömülü temel gıda maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi taraması sırasında Adıyaman merkeze bağlı Varlık köyü Gridemir Bölgesi'nde toprağa gömülü vaziyette bir bidon içerisinde temel gıda maddesi ele geçirildi. Bidon içerisinde 30 kilogram bulgur, 10 kilogram pirinç, 5 kilogram şeker, 5 kilogram zeytin, 6 kilogram çay, 15 litre sıvı yağ, 3 kilogram peynir, 2 kilogram tuz, 2 kilogram salça, 10 adet demir su bardağı, 12 metre bakır kablo ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, terör örgütü mensupları tarafından gömülen temel gıda maddeleri ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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